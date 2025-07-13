Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılı Haziran ayında 23 Milyon 391 bin 286 kişi hava yolunu kullandı. Türkiye genelinde Haziran ayında iç hatlarda 89 bin 696, dış hatlarda ise 91 bin 608 oldu.

DHMİ tarafından açıklanan rapora göre 2025 yılı Haziran ayında ise Van’da ise 124 bin 275 kişi hava yolunu kullandı. Van’da bu dönemde 123 bin 720 kişi iç hatları tercih ederken, 555 kişi ise dış hatları tercih etti. Van’da geçtiğimiz yılın aynı döneminde 148 bin 495 yolcu hava yolunu kullanmıştı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2025 yılı Haziran ayında 124 bin 275 yolcu hava yolunu kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu sayı 148 bin 495 olarak kaydedilmişti. Bu verilere göre, Van’ın hava yolu yolcu sayısında yüzde 19,31’lik bir düşüş yaşandı. Van'da hava yolu ulaşımındaki düşüşün nedenlerinden biri, pist çalışmaları nedeniyle havalimanının yarı zamanlı kapalı olmasıdır.

Van’da 2025 yılı Haziran ayında bin 300 uçak havalandı, bu uçakların bin 288’i iç hat olurken, 12 tanesi ise dış hat seferi oldu. Aynı dönemde Van’da hava yolu ile taşınan kargo miktarı ise 61 ton olarak açıklandı.