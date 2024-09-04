Aralarında Van’ın da bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi (THM) illerinin hava kalitesinin ortalama yüzde 21 oranında iyileştiği görüldü.

Van özelinde bakıldığında ise Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi (THM) illerinin hava kalitesi ortalama oranına göre yüzde 16 artarak 54 derece ile orta seviyelerde seyretti.

Van’ın parçacık madde (PM10) yoğunlaşması 38 metreküp olarak ölçülürken, kükürt dioksit (SO2) yoğunlaşması ise 4 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Van’ın hava kalitesini etkileyen kükürt dioksit, ana kaynağı yüksek yağlardan oluşan linyit ve kömür gibi madenlerin kış aylarında büyük oranda ısınma ve sanayiden kaynaklanırken, yaz aylarında ise genel olarak sanayi bölgelerinde kaynak olarak kullanılmasına bağlı olarak açığa çıkıyor.

Sürekli İzlem Merkezi (SİM) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi raporlarına göre Van’ın hava kalitesi açık havada yürüyüş, sosyal etkinlik ve açık hava sporları için uygun olarak bildirildi.