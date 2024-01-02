Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Ağı (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) tarafından izlenen veriler açıklanırken, Van’ın hava kalite raporunun, farklı zamanlarda değişkenlik gösterdiği görüldü.

Elde edilen son verilere göre; Van’da Aralık ayının son günlerinde hava kalitesi daha ‘iyi’ olarak ölçülürken, yeni yılın ilk günlerinde hava kalitesi tekrar ‘orta’ seviyeleri gördü.

Hava Kalite İndeksine göre Van’da hava kirliliği 56 seviyelerinde ölçülürken, hava kalitesi uygun olup hava kirliliğine hassas grupların orta düzeyde etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.

Türkiye’de hava kirlilik oranının en yüksek olduğu yer Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 185 HKİ olarak kayıtlara geçerken en temiz hava kalitesine sahip iller olarak ise Tekirdağ ve Ağrı Doğubeyazıt oldu.