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Japonya'da uçak kazası meydana geldi.

Uluslararası Tokyo Haneda Havalimanı'nda yaşanan olayda yolcu uçağı, iniş esnasında sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

Ardından pistte alev topuna dönen uçakta panik anları yaşandı. Uçak kısa sürede küle döndü.

Yolcular tahliye edildi

Yapılan açıklamaya göre yolcu uçağında bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin en büyük havalimanındaki tüm pistlerin kapatıldığı belirtildi.

Ekipler, yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Sahil güvenlik uçağındaki 6 kişinin 5'inden haber alınamadığı açıklandı.

Dün 7.4 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'da dün yeni yılın ilk gününde de bir facia yaşandı.

Ülkede 2 büyük deprem art arda yaşandı. İlk depremin büyüklüğü 5.7, ikinci depremin büyüklüğü ise 7.4 olarak açıklandı.

Yaşanan afette 48 kişi yaşamını yitirdi.