Topraklar ve diğer toprak malzemeleri üzerinde etki eden doğa kuvvetlerinin bir sonucu olarak erozyon meydana gelirken, toprak parçacıklarının suyun kuvvetiyle yer değiştirmesi ve ardından ilk yerlerinden uzağa taşınması ise su erozyonu olarak geçiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 yılı ile 2025 yılları arasını kapsayan ‘Su Erozyonu’ raporunda Van’ın erozyon verileri orta seviyenin üstünde!

VAN’IN SU EROZYONUNUN ARAZİ KULLANIM MİKTARI

2021 yılından 2025 yılına kadar meydana gelmiş ve meydana gelmesi muhtemel erozyon verilerinin yayımlandığı raporda Van’ın yıllık ortalama erozyon miktarı 19 milyon 261 bin 289 ton olarak kayıtlara geçti.

Arazi kullanım türlerine göre Van’da ormanlık alanlarda meydana gelmiş yıllık erozyon miktarı 59 bin 374 ton, tarım alanında meydana gelmiş yıllık erozyon miktarı 2 milyon 611 bin 625 ton, mera alanında meydana gelmiş yıllık erozyon miktarı 15 milyon 878 bin 566 ton, diğer alanlarda meydana gelmiş yıllık erozyon miktarı ise 711 bin 732 ton olarak gerçekleşti.

VAN’IN TOPRAK KAYBI ŞİDDETİNİN İL DÜZEYİNDE DAĞILIMI

2021 yılından 2025 yılına kadar meydana gelmiş ya da gelmesi muhtemel toprak kaybı şiddetinde Van’ın verileri; çok hafif düzeyde yıllık ortalama 52.68 ton, hafif düzeyde 19.12 ton, orta düzeyde 9.94 ton, şiddetli düzeyde 8.82 ton, çok şiddetli düzeyde ise 9.44 ton olarak açıklandı.

VAN’IN SU EROZYONU MİKTARI!

Orman arazilerinde eğim gruplarına bağlı olarak meydana gelen su erozyonu miktarlarının il düzeyinde dağılımını da paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü verilerine göre Van’da 2021 yılı ile 2025 yılları arasında meydana gelmiş ve gelmesi muhtemel su erozyonu miktarında 0-20 eğim arasında yıllık ortalama 2 bin 459 bin 68 ton, 20,01-40 eğim arasında 8 bin 143 ton, 40,01-60 eğim arasında 17 bin 231 bin, 60,01 ile daha fazla eğimde ise 31 bin 539 ton su erozyonu meydana geliyor.

Van’da yıllık ortalama 59 bin 374 ton su erozyonu gerçekleşiyor.

TARIM ARAZİLERİ TOPLAM SU EROZYON ORANI

Tarım arazilerinde eğim gruplarına bağlı olarak yıllık bazda meydana gelen su erozyonu miktarlarının il düzeyinde dağılımında meydana gelen veya gelmesi muhtemel toplam erozyon miktarı 2 milyon 611 bin 625,57 ton olarak kayıtlara geçti.

MERA ARAZİLERİ TOPLAM SU EROZYON MİKTARI

Mera arazilerinde eğim gruplarına bağlı olarak meydana gelen su erozyonu miktarları Van düzeyinde yıllık bazda toplam 15 milyon 878 bin 566,23 ton olarak gerçekleşiyor.