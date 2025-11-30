Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 'Elektrik Piyasası Sektör Raporu'nu yayımladı.

Raporda lisanslı elektrik kurulu gücünün il bazındaki dağılımı yer alırken, Van’ın elektrik tüketim verileri de paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2025 yılı Eylül ayı toplam elektrik kurulu gücü 927.155.789,11 megavat (MW) olarak kaydedildi.

Elektrik kullanımında Çanakkale, 2.722.845,65 MW kurulu güçle ilk sırada yer alırken, Bartın 182,58 MW ile en düşük değeri gösterdi.

Van’da bu dönemde toplam elektrik kurulu gücü 21.954,69 MW olarak kaydedildi. Bu verilerle Van, 81 il arasında elektrik kullanımı sıralamasında 63’üncü sırada yer aldı. Van’ın elektrik tüketimi, bölgedeki diğer illere kıyasla düşük seviyede kalırken, Türkiye ortalamasındaki payı yüzde 0,08 oldu.

EPDK tarafından kaydedilen 2025 yılı Eylül ayı verilerine göre Van’ın elektrik tüketimi ülke genelinde düşük seviyede kaldı.