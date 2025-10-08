Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son yayımladığı doğal gaz sektör raporuna göre, Türkiye genelinde toplam doğal gaz tüketimi 3.533,288 milyar metreküp (Sm³) olarak kaydedildi. Aynı dönemde Van’da ise 6,486 milyon metreküp doğal gaz kullanıldı.

Van’da bu dönemde Boru Gazı 5,684 milyon Sm³, LNG kullanımı 0,073 Sm³, CNG kullanımı ise 0,0,728 Sm³ olarak kayıtlara geçti.

EPDK'nın raporuna göre, Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'ye bağlı abone sayısı 159 bin 630 olarak belirtildi. Aynı dönemde, Van'daki doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 104 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde bulunan toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 400 bin 797, serbest tüketici sayısı ise 822 bin 959 olarak rapora yansıdı.