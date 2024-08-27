İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında; 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 336 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van'ın da aralarında bulunduğu 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında; 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 336 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.