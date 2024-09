Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre yarın (06 Eylül) Van’ın bir bölümü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre Bahçesaray, Çaldıran, Gevaş ve Muradiye ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van’da ilçelere göre yarının hava durumu beklentisi şu şekilde;

Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 13/30 C

Başkale: Parçalı bulutlu 11/25 C

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8/27 C

Çatak: Parçalı bulutlu 9/32 C

Edremit: Parçalı bulutlu 14/27 C

Erciş: Parçalı bulutlu 10/29 C

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 12/27 C

Gürpınar: Parçalı bulutlu 11/29 C

İpekyolu: Parçalı bulutlu 14/27 C

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10/29 C

Özalp: Parçalı bulutlu 7/28 C

Saray: Parçalı bulutlu 9/26 C

Tuşba: Parçalı bulutlu 14/27 C