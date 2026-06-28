VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri duyurdu. Buna göre 29 Haziran Pazartesi günü, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Özalp ve Edremit ilçelerindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi olacak.

Yapılacak olan planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden venerji erileceği bildirildi.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

TUŞBA:

Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesine bağlı Averekyolu, Özalp Yolu, Göçmenler, Şenevler, Değirmen Çıkmaz Sokaklar, İstasyon Mahallesine bağlı Özalp Yolu, Üzüm Yolu, Fatih, Bahçeli, Değirmen Sokak, Akköprü Mahallesine bağlı Aksoy, Keklik, Kömürcüler, Oğuzlar, Terminal, Yiğit Sokaklarında, Kasımoğlu Mahallesi, Kolsatan Mahallesi, Adıgüzel Mahallesi, Dilimli Mahallesi, Satıbey Mahallesi, Koçköy Mahallesi, Akçaören Mahallesi ve Yemlice Mahallesi’nde 29.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ERCİŞ:

Van İli Erciş İlçesi Kışla Mahallesine Bağlı 723.Sokak, 742.Sokak, 736.Sokak’larda 29.06.2026 Tarihi 09:30-14:30 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

GÜRPINAR:

Değirmendüzü, Biban, Mühür Mahallelerinde 29.06.2026 tarihi 10:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ÖZALP:

Mollatopuz Mahallesi, Vaski Su Depoları, Beton Santrali, Tepedam Gsm Hattı’nda 29.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

EDREMİT:

Erdemkent Mahallesine bağlı sokaklarda 29.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.