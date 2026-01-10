Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre 2025 yılı Aralık ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında 17 milyon 532 bin 459 yolcuya hizmet sunulurken, aynı dönemde Van’da ise 123 bin 355 yolcuya hizmet sunuldu.

DHMİ, 2025 yılı Aralık ayına ait havalimanı istatistiklerine göre, Aralık ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında; 189 bin 376 uçak trafiği gerçekleşirken, 412 bin 7 ton yük (kargo + posta + bagaj) taşındı.

Van’da 2025 yılı Aralık ayı uçuş verilerine göre 123 bin 355 yolcu iniş-kalkış yaparken, aynı dönemde bin 160 uçak trafiği gerçekleşti ve 116 ton yük taşındı.

2024 yılının Aralık ayında ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda 126 bin 375 yolcuya hizmet verilmişti. 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 123 bin 355 olarak kaydedildi.

Buna göre, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan iniş-kalkış yapan yolcu sayısı 2025 yılının Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2,4 oranında düşüş gösterdi.