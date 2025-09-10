Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uçuş raporuna göre Türkiye genelinde 2025 yılı Ağustos ayında 27 milyon 678 bin 20 yolcuya hava yolu hizmeti verildi.

Açıklanan verilere göre Ağustos ayında her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı.

Havayolu uçak, yolcu ve yük verilerine göre bu dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 101 bin 329, dış hatlarda ise 104 bin 661 oldu.

Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 261 bin 755’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 12,9 artış meydana geldi.

Ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 461 bin 8, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 202 bin 843 olarak gerçekleşti.

DHMİ tarafından açıklanan hava yolu raporuna göre 2025 yılı Ağustos ayında Van Ferit Melen Havalimanını 117 bin 101 kişi kullandı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan yolcu sayısı 137 bin 414 olmuştu. Bu verilere göre, yolcu sayısında bir önceki yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 14.78’lik bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşün nedenlerinden biri, uçak seferlerinin az olmasının yanı sıra pist çalışmaları nedeniyle havalimanının kısmi sürelerle kapanması olarak görülüyor. Ayrıca, havalimanı 5 Eylül 2025 tarihinden itibaren 3 aylık tam kapanma sürecine girdi.

Van’da 2025 yılı Ağustos ayında bin 159 uçak havalandı, bu dönemde Van’da hava yolu ile taşınan yük miktarı ise bin 257 ton oldu.