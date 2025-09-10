Türkiye genelinde vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması için hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerine bir yılda 20 milyon 366 bin 274 başvuru yapıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bireyleri ve toplumu sağlığa yönelik risklerden korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezleri (SMH), "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında hizmet veriyor.

Beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimi, bağımlılıkla ve obeziteyle mücadele, sağlıklı yaş alma ve toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sunulduğu SHM'lerden sosyal güvencesi olsun ya da olmasın herkes ücretsiz yararlanabiliyor.

Başvurular, kişinin bulunduğu aile hekiminin MHRS üzerinden vaka koordinatörüne randevu alarak yönlendirmesi ya da doğrudan SHM'den randevu alınarak yapılabiliyor. Ayrıca, merkezlerde "vaka koordinatörleri" görevlendirilerek vatandaşların erişimi kolaylaştırılıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri, 16 alanda hizmet sunuyor. Bu hizmetler arasında Beslenme Danışmanlığı, Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kronik Hastalık Yönetimi Hizmetleri, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, KETEM, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Sigara Bırakma ve Uyuşturucu ile Mücadele, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar Mücadele Hizmetleri, Okul Sağlığı Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Enjeksiyon Pansuman Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri yer alıyor.

SHM'lerde halka ve personele yönelik sağlık eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

"Koruyan Sağlık" modeli kapsamında bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek, toplumun sağlık konularında bilinçlenmesi, daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri, sağlıklı şekilde yaş almalarını sağlamak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek için SHM'lerde Sağlıklı Hayat Akademileri (SAHA) kuruldu.

Bakanlık verilerine göre, 1 Temmuz 2024-1 Temmuz 2025 döneminde SHM'ye toplam 20 milyon 366 bin 274 başvuru yapıldı.

5 milyon 432 bin 383 kişiye eğitim verilen merkezlerde, sunulan hizmetlere göre başvuru sayıları şöyle:

"- 4 milyon 623 bin 854 KETEM Hizmeti

- 1 milyon 67 bin 277 Enfeksiyon Kontrol Hizmeti

- 429 bin 434 Üreme Sağlığı Hizmeti,

- 192 bin 797 Gebe Okullarında Eğitim Alan Gebe

- 123 bin 663 Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti

- 84 bin 62 Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı

- 3 milyon 375 bin 229 Okul Sağlığı Hizmeti

- 2 milyon 686 bin 35 Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

- 803 bin 278 Beslenme Danışmanlığı

- 494 bin 849 Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

- 245 bin 334 Psikolojik Danışmanlık

- 137 bin 256 Çocuk Gelişimi Danışmanlığı

- 95 bin 929 Sosyal Hizmet Danışmanlığı

- 218 bin 947 Laboratuvar Hizmeti

- 184 bin 749 Enfeksiyon ve Pansuman Hizmeti."