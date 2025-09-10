Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan ve 2025 yılı Temmuz ayına ait en son verilerin yer aldığı istatistiklerde Türkiye geneli katma değer vergisi faal mükellef sayısı 3 milyon 801 bin 702 olarak raporlarda yer aldı.

2025 yılı Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye genelinde katma değer vergisi faal mükellef sayısı 3 milyon 801 bin 702 olarak açıklandı. İllere göre dağılımda İstanbul; 1 milyon 70 bin 576 mükellefle açık ara lider durumda olurken, Ardahan ise bin 745 mükellefle en az faal mükellef sayısına sahip il olarak kaydedildi.

Katma değer vergisi faal mükellef sayısı raporlarına göre Van’da bulunan toplam faal mükellef sayısı 23 bin 373 oldu. Bu verilere göre Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gelir Vergisi Başkanlığına bağlı faal mükellef sayısının en fazla olduğu 1’inci il oldu.

Ayrıca Van, 23 bin 373 faal mükellef sayısı ile Türkiye genelinde ise 2025 yılı Temmuz ayında en fazla faal mükellef sayısı bulunan 28’inci il oldu.