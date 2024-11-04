Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından; Van’ın 2024 yılı Ocak-Eylül dönemine ait; mevduat, kredi, bireysel bankacılık, seçilmiş sektörel krediler, oranlar, şubeler ve nüfusa göre dağılımı ile altın kredileri ve altın mevduatı verileri açıklandı.

BDDK’nın açıkladığı verilere göre; Türkiye bankacılık sektörü 30,5 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşarak 460 milyar lira net kar elde etti. Açıklanan verilerde bankacılık sektörünün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşirken, sektörün toplam büyüklüğü, 2023 yılı sonuna göre 6,9 trilyon lira artışla 30 trilyon 518 milyar liraya ulaştı.

Açıklanan verilere göre en çok tercih edilen yatırım grubu vadeli mevduat hesapları oldu.

2024 Ocak-Eylül döneminde banka kaynakları içerisinde en büyük fon kaynağına sahip durumda olan mevduat, 2023 yılı sonuna göre yüzde 20,1 artarak 17 trilyon 835 milyar 273 milyon lira oldu.

Bankalarda bulunan mevduat sıralamasına göre Van 27 milyar 173 milyon 141 bin lira ile 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek mevduata sahip dördüncü il oldu.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevduata göre sıralamada ilk beş il; 58 milyar 38 milyon 523 bin lira ile Malatya, 39 milyar 989 milyon 38 bin lira ile Elazığ, 30 milyar 939 milyon 893 bin lira ile Erzurum, 27 milyar 173 milyon 141 bin lira ile Van ve 17 milyar 391 milyon 893 bin lira ile Erzincan oldu.