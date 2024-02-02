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Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, planlı bakım onarım çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Bu kapsamda yarın Van’ın 7 ilçesinde birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruda planlı kesintinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

ÖZALP:

03.02.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Damlacık, Emek, Yukarı Yorganlı, Yavuzlar, Yarım Kaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğri Belen, Su Geçer, Bodur Ağaç, Çırak Köy, Dorutay, Hacı Ali, Kaşı Kara, Yukarı Tulgalı, Kalecik, Yukarı Balçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağı Molla Hasan, Boğazkesen, Kırk Çalı, Göz Değmez, Aşağı Yorganlı Mahallelerinde.

BAHÇESARAY:

03.02.2024 - Saat 10.00 – 12.00 saatleri arasında; Paşa Köy, Kaşıkçılar, Altıntaş, Altın Dere, Güney Yamaç, Kartal, Şişli, Çömlekçi, Elma Yaka, Ulubeyli, Yayla Konak, Doğan Yayla, Ünlüce, Ak Yayla, Çiçekli, Bağcılar, Yaşlı Kavak, Cevizi Belen, İslam Mahallelerinde

GEVAŞ:

03.02.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Karşıyaka Mahallesi, Ömer Hat Sokak, İstiklal Caddesi, Meşeler Sokak ve Deli Emin Sokaklarda

MURADİYE:

03.02.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kuşçu, Akbulak, Dağören, Erişen, Sürüyolu, Sarımemet, Çakmak, Esenkoç, Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı Mahallelerinde

SARAY:

03.02.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakmakköy, Kurucan, Zincirkıran, Baltepe, Kapıköy, Beyarslan, Kazımpaşa, Karahisar, Kekikdüzü, Keçikayası, Örenburç, Yeşilağaç, Bakışık, Çartak, Yamanyurt, Sırımlı, Atatürk, Dolutaş, Mahmudiye, Feritmelen, Kargalı, Kepir, Çaybağı, Değirmigöl, Kazlıgöl, Koçbaşı Mahallelerinde.

TUŞBA:

03.02.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyüzümü ve Kelle Mahallelerinde.

İPEKYOLU:

03.02.2024 - Saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıgölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarıgölalan, Bostaniçi, Yukarıgüneyce Mahallelerinde.