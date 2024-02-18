İpekyolu ilçesi Kıratlı Mahallesinde 500’lük isale hattında arıza meydana geldiği öğrenildi. Söz konusu arıza nedeniyle Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde saat 21.00’e kadar su kesintisi yaşanacak.

Konuya ilişkin olarak Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından yapılan duyuruda; “İpekyolu ilçesi Kıratlı Mahallesinde 500’lük isale hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde bugün (18 Şubat) 11.00 – 21.00 saatleri arasında su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.