Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 2025 yılı ilk çeyreğine ait gelir vergisi faal mükellef sayısını gösteren verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye geneli 2025 yılı Ocak-Mart döneminde toplam faal mükellef sayısı 2 milyon 639 bin 714 oldu. Aynı dönemde Van’da ise 16 bin 156 gelir vergisi faal mükellef sayısı olduğu açıklandı.

Van’da 2024 yılına ait son verilerde gelir vergisi faal mükellef sayısı 15 bin 810 kişi olarak açıklanmıştı. Van’da gelir vergisi faal mükellef sayısı 3 ayda 346 artış göstererek 16 bin 156’ya çıktı.

2025 yılı ilk çeyreğine ait verilerin yer aldığı rapora göre Türkiye’de gelir vergisi faal mükellef sayısının en fazla olduğu il 651 bin 533 kişi ile İstanbul olurken, bu dönemde gelir vergisi faal mükellef sayısının en az olduğu il ise bin 421 ile Ardahan oldu.