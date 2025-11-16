Van’da sürekli yaşanan enerji kesintileri vatandaşları çileden çıkarıyor. Her gün çok sayıda mahallede kesinti yaşanması nedeniyle mağduriyetler artarken, vatandaşlar işlerinin aksaması ve zor durumda kalmaları sebebiyle sık sık şikayetlerini dile getiriyor.

Kış soğuklarının da başladığı bu günlerde elektrik kesintilerinin doğal gazı da etkilemesi, vatandaşın mağduriyetini artırıyor.

Son olarak bugün yaklaşık 10 ilçede 146 mahallede kesinti yaşanacak. Bunların başında Çaldıran, İpekyolu ve Erciş ilçeleri geliyor.

Kent genelinde bakım-onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), Van’ın 10 ilçesinde bugün (16 Kasım Pazar) enerji kesintisi olacağını duyurdu.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

08.00-17.00 saatleri arasında; Cevdet Paşa ve Seyit Fehim Arvasi mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında ise; Hatuniye, Yalı, Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Bostaniçi, Çalımlı, Değirmenarkı, Dereüstü, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarı Güneyce mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

08.00-17.00 saatleri arasında Şabaniye mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUSBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Tevekli, Yumrutepe, Alabayır, Beyüzümü, Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında Akbulut, Çavuştepe, Hoşap ve Ortaköy mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında Andaç, Enginsu ve Uğurveren mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

10.00-15.00 saatleri arasında; Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Bakışık, Sırımlı ve Mahmudiye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Babacan, Gönderme, Tansu ve Çakmak mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

10.00-15.00 saatleri arasında Akbaşak, Aşağıçanak, Aşağıdikme, Avcıbaşı, Buğulukaynak, Çayırköy, Direkli, Doyumalan, Evciler, Gülyolu, İncealan, Karadulda, Kilimli, Koçovası, Kurtoğlan, Salahane, Sarıharman, Tekindere, Yücelen, Yukarıçanak, Yukarısağmallı ve Yuvacık mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıçökek, Çataltepe, Derekent, Deliçay, Ergücü, Hocaali, Keklikova, Kızılören, Payköy, Salmanağa, Yankıtepe Aşağıçökek, Duracak, Gökoğlan, Kayaboyun, Ortayayla, Şerefli, Yukarıakçagedik, Abdalmezrası, Ağaçören, Ağırkaya, Akbaş, Bozyaka, Bucakönü, Çatakdibi, Çetintaş, Çobandüzü, Çubuklu, Düvenci, Ekiciler, Evbeyli, Gözütok, Gültepe, Gümüşoluk, Kardoğan, Kekiksırtı, Kırkpınar, Kocapınar, Köycük, Mağara, Nişancı, Pınarlı, Söğütlü, Ulupamir, Uncular, Yetişen ve Yoldere mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.