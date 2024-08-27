Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (27.08.2024) İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İşte kesintinin yaşanacağı o ilçeler ve mahalleler;
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Fırat Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:30 – 12:00 saatleri Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Selimbey, Yalı Mahallerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
14:30 – 16:00 saatleri Bostaniçi, Kıratlı Mahallerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Kurubaş, Kavurma, Süphan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:30 – 12:00 saatleri arasında Eminpaşa, Şabaniye, Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
10:30 – 12:00 saatleri arasında İskele Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 10:30 saatleri arasında Abdurrahman Gazi, Altıntepe, Kalecik, Şemsibey Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 17:00 saatleri arasında Pirgarip, Tabanlı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
14:30 – 16:00 saatleri arasında Kalecik Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
13:00 – 14:30 saatleri arasında Adıgüzel, Ağartı, Akçaören, Akçift, Alaköy, Arısu, Aşıt, Atmaca, Ayanıs, Bağdaşan, Bardakçı, Çakırbey, Çitören, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dibekdüzü, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy, İskele, Karaağaç, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Kumluca, Meydancık, Mollakasım, Ocaklı, Otluca, Özkaynak, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Satıbey, Şemsibey, Şemsibeyosb, Tabanlı, Tevekli, Topaktaş, Yaylıyaka, Yemlice, Yeniköşk, Yeşilköy, Yeşilsu, Yumrutepe, Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Aşağıçökek, Aşağıgöze, Aşağıkozluca, Deliçay, Ergücü, Haydarbey, Hocaali, Kadirasker, Keklikova, Kızılören, Payköy, Salihiye, Salmanağa, Salmanağa, Topraklı, Ünseli, Yankıtepe, Aşağıçökek, Örene, Görüşlü, Çelebibağı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Keçilioba, Kovalıpınar, Oğulveren, Öncüler, Örmetas, Yukarıdallı, Yukarıdarıca, Gedikbaşı, Ortayol, Yolmaçayır Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 15:00 saatleri arasında Aşağıkuyucak, Hanköy, Kalkandelen, Kışla, Osmanlı, Sarıçimen, Umuttepe, Yassıtepe, Yukarıkuyucak Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 17:00 saatleri arasında Soğuksu Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
15:00 – 18:00 saatleri arasında Aşağıgülderen, İsmailbaba, Kaşım, Sungur, Temrenli, Yukarıdikme, Yukarıgülderen Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇATAK:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Kaçıt, Korulu Mahalleleri, Sak, Gelenler, Övenler, Albuca, Yuvalıçam, Gökçedal ve Sığırcık Mezralarında bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Arındı, Çatakdibi, Doluçıkın, Güleçler, Murataldı, Öveçli, Sevindik, Taşdöndüren, Topsakal, Tutak, Uzungedik, Yedisalkım, Yurtbaşı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Babacan, Balaklı, Fevzi Çakmak, Kandahar, Şehitmehmetbey, Yenişehir, Açıkyol, Adaklı, Alkasnak, Aşağıargıt, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Dürükaş, Dürükkaş, Fevzi Çakmak, Gönderme, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Keçikıran, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt, Yumaklı, Aşağıakçagül Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
SARAY:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Atatürk, Feritmelen, Kazımpaşa, Mahmudiye Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.