Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynana müsabakayı Ersin Yıldız, Gökhan Baş ve Muhammed Enes Yaşin yönetti. Ligin ilk haftasında ev sahibi takım deplasmanda Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetleri SK'ya 3-1 mağlup olurken, misafir takım ise evinde konuk ettiği Erzincan Gençler Gücüspor'u 7-0'lık farklı skorla yenerek gol averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Van’da oynan ikinci hafta maçında ev sahibi takımın yoğun baskısı sonucu Gelin Geldi 2 ve Aycan Arda'nın frikikten attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarının ilk çeyreğinde rakip takım bulduğu golle durumu 3-1 yaptı. Maçın 70. dakikasında ev sahibi takımdan Şeyma Yücel oyuna girdikten 5 dakika sonra attığı gölle durumu 4-1 yaptı.

Oyunun son bölümünde ise rakip takımın attığı golle müsabaka Vangücü SK'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Vangücü SK aldığı 3 puanla 5. sırada kalırken, Kahramanmaraş Anadolu SK ise 3 puanla ve gol averajıyla 4. sıraya düştü.