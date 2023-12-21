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WanHaber

Van Gölü Aktivistleri, Kıyı Kanununu hatırlatarak, sahil şeritlerinin kamu yararı dışında doldurulması ya da kurutulmasının hukuken yasal olmadığını bildirdi.

Kıyı Kanununa göre sadece kamu yararının gerektirdiği durumlarda kıyı şeridine doldurma ve kurutmanın yapılabileceğini hatırlatan Vangölü Aktivistleri, yaptığı açıklamada, “Kıyılar planlama açısından özel nitelikli alanlar olduğu için mülkiyetten sonra en önemli konu yapılaşmadır.

Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanda sadece Kıyı Kanunu’nda sayılan; iskele, liman, yanaşma yeri, köprü, menfez, tuzla, kayıkhane gibi kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı koruma amacına yönelik yapılar imar planında gösterilmek suretiyle yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

“KANUNEN MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Özel mülkiyetlerin kıyılarda inşaat yapmasının kanunen mümkün olmadığının altını çizen Van Gölü Aktivistleri, açıklamasının devamında şunlara yer verdi; “Kıyılarda bu yapılar dışında herhangi bir yapı yapılması kanunen mümkün değildir. Kanun, kıyı kenar çizgisinden sonraki en az 100 metrelik kuşağı sahil şeridi olarak belirlemiştir.”