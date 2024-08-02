Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Van’a yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yer tahsisi alanında şu ana kadar yardımcı olduklarını belirterek, yeni yatırımcılara da çağrıda bulundu.

“FİRMALARI BÖLGEMİZE DAVET EDİYORUZ”

Yatırımcıları Van’a davet eden ve OSB Yönetimi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Aslan; “Van her alanda iyi bir konuma sahip. Hem yurt içi hem de yurt dışı ulaşımımız rahatlıkla yapılabilecek bir durumda. Şehrimize, ülkemize ekonomik ve istihdam alanında değer katacak firmaları buraya davet ediyoruz.” dedi.

Özellikle yüksek teknoloji alanına önem verdiklerini belirten Van OSB Başkanı Memet Aslan, “Organize Sanayi Bölgemize gelip yatırım yapmak isteyen firmaları önemsiyoruz. Teknoloji zamanın vazgeçilmezi. Bu yüzden daha çok bu alanlara yöneliyoruz. Şehrimizin katma değerine iyi gelecek firmalara bakıyoruz, bölgede olup olmadığına, istihdam verilerine, ülkenin ihracatına nasıl bir tesiri olacak bunları değerlendirip firmalara yer tahsisi konusunda yardımcı oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMCI KRİTERLERİ NELER?”

Yer tahsisi kriterlerini de sıralayan Aslan, “Yatırım yapmak isteyen firmanın gerçek yatırımcı olması bizim için en önemli kriterlerden biridir. Öncelikle firmanın mali verilerini alıyoruz. İhracat potansiyeline bakıyoruz. Elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerine bakıyoruz. Şimdiye kadar bölgede olmayan yatırım olup olmadığını araştırıyoruz. Hem ilimize hem de bölgemize nasıl bir katkı sunacak bunun değerlendirmesini yapıyoruz. İhracat odağı nedir? Üretimde hangi aşamada olduğu, çevreye, doğaya, tabiata, sisteme etkisi nelerdir? İstihdam sayısı nedir? Bunlara göre değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.