İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve TÜİK tarafından yayımlanan ikamet izni ile sığınmacı verilerine göre, Türkiye’deki toplam yabancı ve Suriyeli nüfusu 3 milyon 463 bin 691 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde, Van’da ikamet eden toplam yabancı ve Suriyeli sayısı ise 2 bin 266 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 279 olarak kaydedilirken, Van’da ise bin 42 yabancının ikamet izniyle yaşadığı bildirildi.

Resmi kayıtlara göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 2 milyon 371 bin 412 olarak belirlenirken, Van’da bu nüfus bin 224 kişi olarak açıklandı. Van’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.