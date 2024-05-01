Van Süleyman Şah Kredi Yurtlar Kurumunu erkek yurdunda meydana gelen asansör arızasına, yurtta kalan öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler gece saatlerinde yurt önünde eylem yaptı.

Dün akşam saatlerinde erkek yurdunda, içinde 8 kişi olduğu sırada gerçekleşen asansör arızası, öğrenciler arasında endişe ve korkuya neden oldu. Yaşanan asansör arızası sonrası bir öğrencinin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, diğer 7 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu’na çağrıda bulunarak, yurt asansörlerin kontrollerinin yapılmasını talep etti.