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Vanlıların büyük bir özlemle beklediği 12 kilometrelik Sahil Yolu ve 1100 dönümlük Sahil Parkı Alanı projeleri hızla tamamlanıyor. Yaz ayları boyunca hummalı bir çalışma yürütülen alanda, son dokunuşlar yapılıyor. Sıcak asfalt ve peyzaj çalışmaları biten projede 100’lerce araç ve personel yoğun bir çalışma yürütüyor. Kentin 50 yılık hayali olan Sahil Yolu ve Sahil Parkı Alanı, yapılacak olan yol çizgi ve trafik levha çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

Yapılan çalışmaların her aşamasını yerinde takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ışıklandırması ve refüj peyzajı tamamlanan Sahil Yolu’nda inceleme yaparak 12 kilometrelik yolun kısa süre sonra vatandaşların hizmetine açılacağının müjdesini verdi.

100 dönüm park alanıyla birlikte, 9 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, dinlenme alanları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, yeşil alan, mescitler ve lavabolar gibi sosyal donatıların da bulunduğu Sahil Yolu, Vanlıları Van Gölü ile buluşturarak yeni bir yaşam alanı ve cazibe merkezi oluyor.

İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde hayata geçirilen proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturarak, kent trafiğine de rahat bir nefes aldıracak. Ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantıları da yapılan Sahil Yolu’nun Erciş Yolu’na kadar uzatılması da hedefleniyor.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede sahil kesiminde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları korunarak, Van Gölü’nün doğasının korunması sağlanırken, göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da muhafaza edildi.

Vanlıları, Van Gölü’nün eşsiz doğası ile buluşturarak, kente değer katan mega proje kapsamında uluslararası standartlarda 30 metre genişliğinde 12 kilometre Sahil Yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları, aydınlatma, fitness aletleri, güvenlik kulübeleri, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, WC ve mescit gibi donatılar da yer alıyor.

Ayrıca proje kapsamında mevsim şartlarına uygun binlerce ağaç ve süs bitkisi de toprakla buluşturuldu.