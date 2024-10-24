Van’da 10’uncusu gerçekleşecek olan fuarda ülkenin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler sergilenecek.

10. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı 25 Ekim Cuma günü (yarın) Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak ve 02 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen yöresel ürünlerin olacağı fuar 10 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuar için her gün Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünden ücretsiz servis hareket edecek.

Birçok ilden yöresel ürünlerin satışa sunulacağı fuarın ilgi görmesi bekleniyor. Yarın açılışı yapılacak olan fuar için son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Fuar için yarın açılış programı düzenlenecek.