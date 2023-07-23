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Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinin Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan samancılar sitesinde çıkan yangın sonrası alanda temizlik çalışmalarına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda 20 iş makinesi ile yürütülen temizlik çalışması ile birlikte site içinden 200 ton saman taşındı.

Yürütülen temizlik çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca temizlik çalışmaları esnasında tekrar eden yangınlar ise alanda sabit bulunan ekşo sevk edilen itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle anında söndürülüyor. İHA