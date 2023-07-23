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Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sıcak havalar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının yaklaşık 35 derecelere çıkmasıyla vatandaşlar, serinlemek için göletleri veya havuzları tercih ediyor.

Vatandaşlar tarafından tercih edilen ve yörede 'Halk Plajı' olarak isimlendirilen Ilıcalar Beldesi’ndeki gölette yüzmekten en çok aileleriyle birlikte gelen çocuklar keyif alıyor.

Ilıcalar Belediyesi tarafından düzeltilen ve yüzmeye uygun hale getirilen gölette giren vatandaşlar, gönüllerince yüzüp serinliyor. İHA