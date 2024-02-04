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Van’da konut yetersizliğinin önündeki en büyük engelin imar sorunu olduğunu aktaran Van Emlakçılar Derneği Başkanı Özdek, imar sorununun çözümüne ilişkin projelerin başlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Van’ın yoğun olarak göç alan bir kent olduğunu söyleyen Özdek, “Van’da orantısız bir göç var, bu da nüfusun planlanan durumlardan daha da hızlı büyümesine neden oluyor. Burada yaşayan ama kaydı farklı yerlerde olan çok sayıda insan var, özellikle de yerli ve yabancı turistlerin de gelişiyle beraber Van’ın nüfusu 2 milyonu çok rahat şekilde bulmaktadır. Halihazırda Van’ın nüfusuna yetmeyen konutlar özellikle de yaz aylarında pik noktaya ulaşıyor, bu durum hem barınma sorununa hem de kira fiyatlarının artışına neden olabiliyor.” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHİR BU NÜFUSU KALDIRMIYOR”

Van’da çözüm odaklı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, kent bürokrasisinin sorumluluk alması gerektiğini aktardı.

Özdek, “Konut sayılarını arttırabilmeye odaklanmalıyız, konut üretimi noktasında da bürokrasiye büyük işler düşüyor, sorumluluk almaları gerekiyor. Çözüm odaklı projelerin hayata geçirilmesi için ne gerekirse biz de yaparız. Belki sürekli Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep gibi kentlerin örneklerini veriyoruz ama bu doğrultuda saydığım diğer illere bakıldığında eski ve yeni olarak ikiye ayırabiliriz, maalesef bu kavramı Van için kullanamıyoruz. Burada asıl mesele imar sorunu; memleketin en büyük problemi imardır. Van’da 1990 yıllarının nüfus oranına uygun bir şehir planlaması yapılmış, trafik akışından tutun da çevre planlamasına kadar her şey o zamanın nüfus şartlarına uygun şekilde yapılmış, günümüzde bu planlama artık nüfusa yetersiz geliyor, şehir bu nüfusu kaldırmıyor.” şeklinde konuşarak, geleceğe yönelik şehir planlamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Van’ın sahip olduğu potansiyelin doğru değerlendirilmediğini söyleyen Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Bu şehrin hiçbir argümanı yeterli sayılmıyor; ana arter, ara arter yollar, kaldırımlar, caddeler, sokaklar, yerleşim yerleri, binalar ve dahası bu nüfusu kaldırmıyor. Tüm saydığım bu olumsuzluklar sonucunda Van’da bir yaşam kaosu meydana geliyor, vatandaşların yaşam kalitesini etkiliyor.” diye konuştu.