Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da inci kefali göçünü izlemek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan parkta yeşilin tonları, yerini sonbahar renklerine bıraktı.

Sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olduğu park, fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damat ile vatandaşları ağırlıyor.

Ailesiyle parka gelen Kübra Nur Demir, parkın sararan doğasını görmek istediklerini söyledi.

Parkın fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyoya dönüştüğünü belirten Demir, "Sararan ağaçları görmek, akarsuyun sesini duymak insana muhteşem bir huzur veriyor. Burada ailece piknik yaparak huzurlu vakit geçiriyoruz. Sonbaharın gelmesiyle burada kartpostallık görüntüler oluşuyor. Hatıra kalması için fotoğraflar çekiyoruz." dedi.

Gizem Demir de parka ilk kez geldiğini ifade ederek, "Bu mevsimde balıklar yok ama gerçekten güzel bir ortam var. Sonbahar bizi karşıladı. Hava çok güzel. Sonbaharın o renkleriyle karşılaştık. Çok güzel bir yer." diye konuştu.