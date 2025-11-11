Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima katıldı.

Burada konuşan Özvar, Türkiye ve Malta'nın tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer aldığını, güçlü kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğunu hatırlattı.

Bugün atılacak adımın son derece doğal ve kıymetli bir işbirliğini ifade ettiğini vurgulayan Özvar, bu belgenin sadece iki ülke arasındaki ilişkilere işaret etmediğini, aynı zamanda işbirliğini genişletmeye yönelik kararlılığın yeni bir vizyonu olduğunu söyledi.

Bu vizyonun eğitimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiğine, toplumları ileriye taşıdığına, uluslararası işbirliğini daha kapsamlı hale getirdiğine işaret eden Özvar, YÖK olarak son yıllarda Türk üniversitelerinin uluslararasılaşmasını en önemli önceliklerden biri haline getirdiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin dünya çapında en dinamik ve cazip yükseköğretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Özvar, "Üniversitelerimiz, Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa ve Amerika kıtasına kadar çok geniş bir coğrafyadan gelen öğrencileri misafir etmektedir. Bu durum, kampüslerimizi canlı, etkileşimli ve çok kültürlü merkezlere dönüştürmektedir." dedi.

Bu çeşitliliğin, yalnızca öğrencilerin eğitim deneyimlerini değil, üniversitelerin akademik ve araştırma kapasitelerini de zenginleştirdiğini aktaran Özvar, bugün imzalayacakları mutabakat muhtırasının Türkiye ile Malta arasında güçlü bir entelektüel köprü kurmayı amaçladığını dile getirdi.

İki ülkenin birbirini tamamlayan akademik güçlü yönlere sahip olduğunu ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Malta'nın denizcilik çalışmaları, kültürel miras yönetimi, sürdürülebilir turizm ve dijital yenilik alanlarındaki uzmanlığı, Türkiye'nin geniş akademik ekosistemi ve güçlü araştırma kapasitesiyle birleştiğinde, Akdeniz bölgesine anlamlı katkılar sunabilecek ortak girişimler için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, yeterlilik tanıma çalışmaları ve karşılıklı yarar sağlayacak araştırma projelerinde işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi, uluslararası muhataplarıyla ortak ilgi alanlarına yönelik somut projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bilimsel çalışmamızın ve akademik üretimimizin, ülkelerimizin stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden şekillenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşım, uluslararası akademik dünyayla ilişkilerimizde belirleyici olacaktır."

"İşbirliğimiz, Akdeniz bölgesinin ortak bilgi birikimini güçlendirecek"

Özvar, yapılacak işbirliğinin gelecek nesillerin birbirlerinden öğrenmelerine ve ulusal sınırları aşan akademik ağlar kurmalarına imkan sağlayacağını söyledi.

İşbirliğinin, Türkiye'nin 2001'den beri aktif üyesi olduğu Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın değerleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Özvar, bu alanın kalite güvencesi, hareketlilik ve karşılıklı tanınırlık ilkelerinin yükseköğretim politikalarına yön vermeye devam ettiğini kaydetti.

Malta'yı, yükseköğretimde Avrupa bütünleşmesini artırma çabalarında önemli bir ortak olarak gördüklerinin altını çizen Özvar, "Üniversitelerimizin ortak projeler ve ortak yayınlar üretmesi, deneyim ve iyi uygulamaları paylaşması, daha bağlantılı, daha rekabetçi ve daha kapsayıcı bir Avrupa akademik ortamı oluşturulmasına katkı verecektir. İşbirliğimiz, Akdeniz bölgesinin ortak bilgi birikimini, kültürel zenginliğini ve yenilik kapasitesini güçlendirecektir." diye konuştu.

Özvar, bugün hayata geçirdikleri işbirliğinin geleceğe dönük ortak vizyon temelinde Türkiye ile Malta arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine işaret etti.

"Örnek olması gerektiğini düşünüyorum"

Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Grima da davet ve misafirperverlikleri için Özvar'a teşekkürlerini iletti.

İki ülkenin, akademik toplulukların ve öğrencilerin yararına çalışabilecekleri ve birlikte geliştirebilecekleri ortak bir vizyona sahip olduğunu aktaran Grima, "Bugün bu önemli imza töreni için burada olmamız kesinlikle bir son değil, verimli olacak, eğitim ekosistemlerimizin karşılıklı yararına sonuçlar bırakacak bir yolculuğun ilk adımıdır." dedi.

Eğitim sisteminin öğrencilerin tam gelişimini sağlaması gerektiğine yürekten inandıklarını vurgulayan Grima, bunu başarmak için yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

İşbirliğinin doğru yönde atılmış ilk adım olacağını vurgulayan Grima, şunları ifade etti:

"Ülkemizde farklı alanlarda üstünlüğümüz var. Aynı şekilde, sizin ülkenizde de farklı alanlarda üstünlüğünüz var. Bu nedenle, bu noktaları fark ediyor ve birbirimizden öğrenmek, ortak bilgimizi paylaşmak için birlikte çalışmaya istekli olmamız çok önemli. Büyükelçimize, mutabakat zaptının somut çalışmalara, daha da önemlisi somut sonuçlara dönüşmesini sağlamak için yakın bir şekilde çalışması talimatını verdim. Bu sektörün, diğer sektörlere işbirliği ve iki ülke için karşılıklı beklenen faydalar açısından örnek olması gerektiğini düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Özvar ve Grima mutabakat muhtırasını imzaladı.