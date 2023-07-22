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Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geniş yerleşkesiyle hasta ve hasta yakınlarına hitap ediyor.

Hastane yönetimi de geniş yerleşkede gelişigüzel atılan çöplere dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlendi. Çevre temizliğine dikkat çekmek için ellerine aldıkları poşetlerle yerleşkede çöp toplayan hastane yönetimi, zaman zaman vatandaşları da uyardı.

Çöp toplama etkinliğine Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Kalite ve Destek Müdürü Ümit Kızılay’ın yanı sıra, idari personel, doktor, hemşire ve güvenlik görevlileri de gönüllü olarak katıldı.

Etkinliğe ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, çevre temizliğine dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Çevresi geniş alanlarda anlık çöp atılmasının sıklıkla olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Vatandaşa çağrımız çevrenin temiz tutulmasına ilişkin bize yardım etmeleridir. Çevre temizliği hijyen açısından çok önemlidir.

Hem çalışanlarımızın hem de vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığını artırmak için yönetim ekibi olarak, topluca bir çevre temizliği yaptık. Katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.iha