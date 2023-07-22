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21-25 Temmuz tarihleri arasında Van YYÜ akademik ve idari birimleri ile aday öğrencilere tercih sürecinde tanıtım hizmeti verecek.

Bu kapsamda 19 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul birimlerinden olmak üzere toplam 33 görevli akademisyenimiz öğrencilere bilgi vermek için stantlarda yer alacak. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 6 rehber öğretmen, YÖK ATLAS, Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), YKS Tercih Kılavuzu ve özel üniversite robotları ile öğrencilerin tercihlerinde yol gösterecekler.

Ayrıca Van YYÜ Kariyer Geliştirme Merkezi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Psikolojik ve Rehberlik Danışma Merkezi de aday öğrencilerle bir araya gelerek Van YYÜ’nün akademik imkânlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmelerde bulunacak.

van bölge gazetesi