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Bursa'da okuyanları kahreden bir kaza haberi yaşandı.

Saat 01.20 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu'nda seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı.

Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Tıra arkadan çarptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekileri vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisine çarpanın kuzeni olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu gören tır sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerince sakinleştirilen tır sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tedavi altına alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O anlar kameraya yansıdı

Bayram Uras'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde tırın akaryakıt istasyonunun girişinde yavaşladığı ve arkasından gelen otomobilin tıra çarptığı görülüyor.

ENSONHABER