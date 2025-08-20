Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Güzeldere Tüneli, karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltarak çevreye katkı sağlarken, aynı zamanda, seyahat süresini kısaltarak yakıt ve zaman tasarrufu da sağlıyor.

Bakan Uraloğlu, tünelin ulaşım altyapısını güçlendirdiğini, seyahat süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdüğünü ve güzergahı 1 kilometre kısalttığını ifade etti.

Tünelin ekonomik ve çevresel katkılar sağladığını belirten Uraloğlu, yıllık 564 milyon TL’lik zaman ve akaryakıt tasarrufu ile 6.3 ton karbon emisyonu azalması sağlandığını ifade etti.