Van Ticaret ve Sanayi Odası (VanTSO) öncülüğünde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 2.si düzenlenen Gurme ve Gastronomi Fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Fuar merkezinde gerçekleştirilen tek şişte en uzun kebap rekor denemesi 65 metre ile tamamlandı. Daha önce 46 metre uzunluğundaki kebap rekoru Kahramanmaraş’ın elinden alındı.

Adanalı kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 65 metre uzunluğunda kebabı pişirdi. Yapımı 20 kişilik ekiple bir saati bulan kebap yapımı, tek şişte pişirilmesinin ardından dakikalar içinde tüketildi.

Kebap işletme sahibi Salih Oral, “Bugün bir rekora imza attık. Gurme fuarına 65 Metre Kebap ile girdik. Elimizden geleni yaptık. Salih Usta Kebap olarak Kahramanmaraş’taki rekoru kırdık. 46 metre olan rekoru 65 metre olarak güncelledik.

Van için elimizden geleni yaptık. Van’ı tanıtmak Van kültürünü yaşatmak için 46 Metre olan rekorunu Van’ın plakasına atıfta bulunarak 65 metre rekorunu kırmış olduk. İlimize hayırlı olsun.” dedi.

Van’daki restoran işletmecisi Yaşar İşik ise, “Daha önce Kahramanmaraş’ta 46 metre uzunluğunda Adana kebabını yapmıştık. Bunu 65 metreye çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Van için elimizden geleni yaptık. Biraz nazara geldik. Mangalımız düştü, eksiklerimiz oldu ama sonuçta yine başardık” ifadelerine yer verdi.