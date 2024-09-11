Van’ın coğrafi tescilli lezzetlerinin ön plana çıkarılacağı 2’nci Van Gurme ve Gastronomi Fuarı 12 - 15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılacak olan fuarda Van’ın lezzetleri başta olmak üzere pek çok ilden lezzetler sergilenecek.

Turizm destinasyonu içerisinde önemli bir noktada yer alan gastronomiyi Van’da daha da etkin hale getirmeyi amaçlayan fuar, aynı zamanda yemek kültüründe Van’ı markalaştırmayı hedefliyor.

Van’ın; Gevaş fasulyesi, Çatak Cevizi, Sengeser, Van pastası, Otlu Peynir, Kürt Köftesi, Keledoş, Kavut, Van Kahvaltısı, Bahçesaray cevizi, Erciş üzümü, Murtuğa, Tandırda Van Balığı, Ayran aşı, gül reçeli ve Sıhke Kavunu gibi çeşitli coğrafi işaret tescili almış ürünlerinin başrolde olacağı fuar 3 gün boyunca lezzet severleri ağılayacak.