12 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve özellikle Van’ın coğrafi tescilli ürünleri başta olmak üzere çeşitli tatların sergileneceği Gurme ve Gastronomi Fuarı’nın hazırlık aşamaları Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kontrol edildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Gülgeldi ve Mahmut Köroğlu, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ile beraber Van Gurme ve Gastronomi Fuarının devam eden çalışmalarını incelemek için Van Expo Fuar ve Kongre Merkezini ziyaret etti.

TAKVA: “FUARLAR, ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASI ADINA ÖNEMLİDİR”

Hazırlık çalışmalarını yerinde ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Heyecanlı bir faaliyetin arifesindeyiz ve bugün bölgenin en lezzetli fuarının açılış öncesi. Bütün paydaşlar, yürütme kurulumuz ile fuar alanında bir aradayız. Öncelikle 1990’lı yıllarda başlangıçta Avrupa’da, Hollanda’da ön plana çıkan bu yeme içme kültürü ve bilimi olarak adlandırılan gastronominin, kentlerin tanıtımında ve markalaşmasında önemli bir destinasyon haline geldiğini sıklıkla vurguluyoruz.

Dolayısıyla aradan geçen 30-35 yıllık süre içerisinde hem ülkemizde hem de dünyanın birçok kenti her ne kadar tarihi, turistik imkân ve olanakları, coğrafi değerleri, inovatif yaklaşımları ile ön plana çıkıyor olsa bile son yıllarda damgayı vuran en önemli çıkış noktalarından birisi; insanlığın doğumundan vefatına kadar hayatını belirleyen yeme içme kültürünün artık bilimsel bir faaliyet olarak tartışılıyor olması ve bunun artık şehirlerin markalaşmasında da önemli bir yere gelmesi meselesidir.” dedi.

“YEME İÇME KÜLTÜRÜNDE BİRİNCİ SIRALARDA YER ALMALIYIZ”

Van’ın geçmişi ile, insanlar için hayat sunan coğrafyası ile bu anlamda fark yaratan şehirlerden biri olduğunu belirten Başkan Takva, “Kurumsal anlamda, komplike bir şekilde bilinir hale getirme, yeme içme kültürümüzü öncelikle ülkemize sonra da dünyaya tanıtmak, bu meseleye ilgi duyan çevrelerin şehrimizi ziyaret etmesine vesile olması hasebiyle bu yıl ikincisini yaptığımız Van Gurme ve Gastronomi Fuarının açılış hazırlıklarını yapıyoruz.

Gastronomi turizm destinasyonu içerisinde önemli bir alan, bu anlamda Türkiye’de de gelişen yeme içme kültüründe birinci ligde yerimizi almamız gerekiyor. Alt liglerde mücadele eden bir kent olmayı hak etmiyoruz, rahatlıkla ifade edebilirim ki yirmiye yakın coğrafi işaret tescili almış ürünümüz var ve belki de bu yılın sonuna kadar tahminim; otuzun üzerinde coğrafi işaretli ürün sayısına ulaşacağımız yönünde” diye kaydetti.

“2500 METREKARELİK ALANDA STANT AÇILACAK”

Takva; “81 vilayet içerisinde hala bu potansiyelini ön plana çıkaramamış şehirlerimiz var, tescilli ürünü olmayan şehirlerimiz var. Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, paydaşlarımızla beraber bu farkındalığı en üst düzeye taşımanın mücadelesi içerisindeyiz. Geçtiğimiz sene yaklaşık bin 300 metre karelik kapalı alan üzerinde fuarımızı açmıştık, bu yıl yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk ile 2 bin 500 metrekarelik bir alanda stant açmak ve katılımcıları davet etmek suretiyle belirli bir düzeye ulaştık.” ifadelerini kullandı.

Takv, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Bursa, Gaziantep, Afyonkarahisar gibi şehirler yeme içme kültüründe birinci ligde yer alıyor. Diyarbakır görece olarak belirli bir noktaya geldi. Birçok olumsuzluğa rağmen olumlu ve pozitif bir yaklaşımla 12 Eylül’ü bekliyoruz. Bu yılki konuk ilimiz Trabzon oldu. Trabzon 3 gün boyunca burada horon, tescilli ürünleri ve yöresel ürünleriyle yer alacak. Bu fuarımızı sürdürülebilir hale getirmek için çalışacağız. Diyarbakır, Kars, Iğdır, Bingöl Yüksekova, Balıkesir Edremit gibi gastronomide ön plana çıkmış şehrimiz ticaret odaları desteğiyle katılım sağlayacaklar. Van Büyükşehir Belediyemizin ve İstanbul Esenyurt ilçesinin burada büyük stant açıp destek vermesi bizim için değerlidir.”

GÜLER: “VAN SAYILI ŞEHİRLER ARASINDA YER ALIYOR”

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, “Bu fuarlar sektörlerden ziyade şehirlere moral oluyor. Ekonomik olarak her kesimin durağan olduğu bir dönemde bu tür fuarlar şehre moral olacak. Firma sayımız geçen yıl 30 civarı iken bu yıl 60 ila 65 firma arası olacağını düşünüyoruz. Bu da ticaret odamızın çok büyük bir emeği sayesinde gerçekleşiyor. Şehrimiz için çok büyük önem arz ediyor. Van fuar alanında Türkiye’nin sayılı şehirleri arasına girmeye başladı. 2025 fuar takvimi yayımlandı. Fuarlar arasında Van ilk 5’te yer alıyor. Bu da Van için çok büyük önem arz ediyor. Fuarın çok renkli geçeceğinden eminim. Bu fuarın Van adına kazandırılması çok önemli. Ticaret Odası tüm çalışanlarına böyle bir fuarı Van’a kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇELİKTAŞ: FUARA SAHİP ÇIKILMALI

Van Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da, “Van halkına seslenmek istiyorum. Fuara sahip çıkmaları gerekiyor. Bu tür çalışmalar sahiplenmekle oluyor. Yönetim kurulu üyelerimiz gece gündüz çalışıp fuar için hazırlıkları tamamlıyorlar. Ciddi emek veriyoruz. Fuarda önemli etkinlikler de olacak. Bu da Van’ın gelişimi için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gülgeldi ise, “Çok mutlu ve heyecanlıyız. Yaklaşık dört aydır yönetim kurulu üyelerimizle beraber ana madde gündemimiz bu fuar. Bu fuarlar şehirlerin aynasıdır ve çok önemlidir. Özveriyle çalışarak fuar alanımızı da büyüttük. Van halkının fuarı sahiplenmesi lazım.” ifadelerine yer verdi.