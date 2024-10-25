Van’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve 25 Ekim – 03 Kasım 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek olan fuar için, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılış töreni düzenlendi.

81 ilden katılımcının olduğu ve 110 standın kurulduğu fuar 10 gün boyunca açık olacak.

“YÖRESEL ÜRÜNLER VANLILARLA BULUŞACAK”

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen üreticilerle tüketicileri buluşturmayı amaçlayan fuarın açılışında konuşan İpekyolu EXPO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, “Fuarımız 10. kez kapılarını açtı. 81 ilden gelen yöresel tatları bulacağız. İzmit pişmaniyesinden, Adana tahinine, Trabzon’un özel tereyağı ve peynirlerinden, Isparta gül ürünlerine, Mardin’in özel takılarından, 81 ilin ürünlerine varıncaya kadar ürünler Vanlılarla buluşacak” dedi.

“FUAR 3 KASIM’A KADAR AÇIK OLACAK”

Özgür Can Çelik, açıklamasının devamında; “Servisimiz her gün Beşyol’dan hareket edecek ve 03 Kasım tarihi akşam 21.00’e kadar açık olacak. Fuarımızı ziyaret eden Vanlılar oldukça lezzetli bir hafta sonu geçirecekler, bütün lezzetlerden tatma imkanları olacak. 10 gün boyunca Vanlı vatandaşlarımızı 81 ilden gelen üreticilerle buluşturmak için davet ediyoruz. Van’da fuar kültürü oluştuğu için ortalama katılım yüzde 15’in üzerine çıktı. Fuarımıza çok iyi dönüşler var, 10 yıldır fuarlara aktif katılım gösteren firmalarımız var, yöresel ürünlerin sergilendiği fuarlarımızın bizim için önemi ayrı.” diye konuştu.

Fuar açılış programının ardından vatandaşlar açılan stantları gezerek alışveriş yaptı.

Söz konusu fuar 03 Kasım 2024 tarihine kadar açık olacak.