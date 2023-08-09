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Van'da doğalgaza olan talep her geçen gün artarken, Aksa hizmet binasının önündeki kuyruklar da her geçen gün artarak devam ediyor.

İşlemlerini erken tamamlamak için sabahın erken saatlerinde Aksa'nın yolunu tutan vatandaşlar, buna rağmen saatlerce kuyrukta bekliyor. Aksa'da abonelik ve diğer işlemlerin ağır ve geç yürütüldüğü belirten vatandaşlar, kavurucu sıcakta saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Van'da, 2007 yılında kurulan ve sadece tek merkezde Van'ın tamamına hizmet vermeye çalışan AKSA Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. önünde kuyruklar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana sık sık yapılan haberlerle gündemdeki yerini koruyan Aksa'da çile bitmek bilmiyor.

Sabah erken saatlerinde Aksa'nın yolunu tutan vatandaşlar, saatlerce güneşin altında işlemlerinin yapılması için sıra bekliyor. Öğle saatlerine doğru işlem yapmak için Aksa'ya giden vatandaşlar ise, sıra bulamayarak geri dönmek zorunda kalıyor.

İşlemlerin çok ağır ve geç yapıldığını belirten vatandaşlar, sorunlarına çözüm üretebilecek bir muhatap bulamadıklarını ifade ettiler. Van'da doğalgaz dağıtım lisansı kapsamında doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluş olan Aksa Doğalgaz A.Ş.'nin sadece İpekyolu üzerinde bir yerde işlem yapması ve işlemlerin geç sürmesi vatandaşlar çileden çıkıyor.

Uzun sıra kuyrukların oluştuğu yerde, sinirlenen vatandaşlar sürekli güvenlik personelleri ile tartışıyor.

"SADECE BİR MERKEZDE BU İŞLEMLERİN YAPILMASI BU HALKA ZULÜMDÜR"

Abonelik ve diğer işlemler için Aksa'ya gelen vatandaşlar, "İşlemlerimizi yapmak için sabah erken saatlerinden beri bekliyoruz. Neredeyse bir günümüz burada geçiyor. Herkesin işi gücü var. Ama buraya geldiğimizde saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. İşlemler çok geç ve ağır işliyor.

Bir sayaç almak veya abonelik işlemleri için uzun süre beklemek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu sorunların çözümü için yetkililerin harekete geçmesi gerekiyor.

1 milyon 129 bine yakın nüfusun olan kentte sadece bir merkezde bu işlemlerin yapılması bu halka zulümdür. Kent genelinde 4-5 tane merkezde bu işlemler yapılırsa, sorunlar çözülecektir. Umarın bu sorun biran önce ortadan kalkar" ifadelerini kullandılar.

van bölge gazetesi