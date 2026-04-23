Van Valisi Ozan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Yazılı açıklama yapan Vali Balcı; “Milletimizin iradesinin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 106. yılını kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılması, tarihimizin en önemli hadiselerinden biridir. Kurtuluş Savaşı bu meclisten yönetilmiş, aziz milletimizin kaderini etkileyen kritik kararlar bu mecliste alınmıştır. Meclisin açılması, Milli Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ve nihayetinde Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin en önemli adımlardan biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran ülkemiz, bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline gelmiştir. Çocuklarımızın, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hâkim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen gösteriyoruz. İnanıyorum ki; çocuklarımız zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, ebediyete irtihal eden gazilerimizi şükranla yâd ediyor, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum.”