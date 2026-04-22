Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Güçlü Gazeteci Özgür Medya Projesi çerçevesinde Van’da gazetecilere yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirilecek. 25 Nisan 2026 tarihinde yapılacak eğitim, Rua World Otel’de yüz yüze olarak düzenlenecek.

Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan eğitim programı, medya alanında çalışan gazetecilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında TGS Genel Sekreteri Banu Tuna, video haberciliği üzerine çalışmalarıyla Esra Yalçınalp, SEO eğitmenleri Tolga Yenigün ve Osman Ekinci ile TGS Hukuk Müşaviri Elif Ergin katılımcılarla bir araya gelecek.

Eğitimlerde dijital habercilik, video içerik üretimi, arama motoru optimizasyonu ve gazetecilikte hukuki süreçler gibi başlıklara odaklanılacak.