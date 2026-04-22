Belediye tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ulaş Akhan ve bazı belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği belirtildi.

Yetkililer, yardım vaadiyle yapılan bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu. Özellikle gıda kolisi, tekerlekli sandalye gibi yardımlar bahane edilerek para isteyen kişilerin belediye ile hiçbir bağlantısının olmadığı ifade edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, resmi başvurular dışında hiçbir şekilde para talep edilmediğinin altını çizerek, şüpheli durumlarda vatandaşların derhal yetkili mercilere başvurması gerektiğini bildirdi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI DİKKAT!

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur! Son günlerde, Van Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Sayın Ulaş Akhan ile belediyemiz bürokratlarının isimleri kullanılarak, vatandaşlarımızdan gıda kolisi, tekerlekli sandalye ve benzeri yardım vaatleriyle telefon veya diğer iletişim yöntemleri aracılığıyla para talep eden dolandırıcılar faaliyet göstermektedir. Van Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz.

Önemle belirtmek isteriz ki:

• Belediyemiz tarafından yapılan hiçbir yardım karşılığında para talep edilmez.

• Tüm sosyal yardımlar, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden veya belediyemize doğrudan yapılan başvurular neticesinde, resmi prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

• Genel Sekreterimiz Sayın Ulaş Akhan ve diğer belediye bürokratlarımızın adını kullanarak yardım vaadiyle para veya herhangi bir maddi menfaat talep eden kişiler, kesinlikle belediyemizi temsil etmemektedir.” ifadelerine yer verildi.

“GEREKLİ MERCİLERE BAŞVURUN”

Duyurunun devamında ise şu ifadeler kullanıldı; “Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, bu tür şüpheli taleplere kesinlikle itibar etmemelerini ve karşılaştıkları durumlarda derhal en yakın kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunmalarını önemle rica ederiz.”