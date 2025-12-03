Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, bölgenin kültürel ve sanatsal çalışmalarını güçlendirecek bir adım attı. Dernek, UNESCO tarafından akredite edilerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu unvana sahip ilk kuruluş olma niteliğini kazandı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneğimiz UNESCO’ya akredite edildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde akreditasyon başvurusu kabul edilen ilk sivil toplum kuruluşu olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bölgemizin kültürel ve sanatsal gelişimi için çok daha güzel işler yapacağız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bu sürecin bölgedeki kültürel çalışmalara uluslararası ölçekte işbirliği ve destek imkanı sunacağı belirtildi.

Derneğin, yerel sanat üretimini güçlendirmeyi, kültürel mirası korumayı ve bölgeyi uluslararası platformlarda daha görünür kılmayı hedeflediği aktarıldı.