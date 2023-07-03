Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekânlarda düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitimler bugün başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların Yaz Kur'an Kursları'na yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği yaz Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaygın din eğitimi programları kapsamında ülke genelinde bugün başladı.

Bugün start alan Yaz Kur'an Kurslarına, yoğun bir katılım olması bekleniyor. Her sene binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kursları bu yıl 'Çocuklar Koşun Haydi Şimdi ve 'Haydin Gençler Bu Yaza Değer Katalım' temasıyla başladı. 11 Ağustos'a kadar sürecek kursların, her yıl olduğu gibi bu yılda Van'da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kentteki yüzlerce camide binlerce çocuğa Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek. Yaklaşık 2 ay sürecek kurslarda çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de buluşacak. İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin görev aldığı eğitimler talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanarak 8 hafta devam etmesi bekleniyor.

Van bölge gazetesi