Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

VEDAŞ tarafından yapılan planlı enerji kesintileri bugün de devam edecek.

Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle bir çok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

Bugün yapılacak olan planlı elektrik kesintilerinin tamamı 09.00 ila 17.00 saatleri arasında olacak.

Enerji kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde:

ÇATAK:

Derebaşı Mahallesi.

ÇALDIRAN:

Çubuklu Köyü ve Çoraklı Mezrası.

SARAY:

Baltepe Köyü.

EDREMİT:

Gölkaşı Köyü.

ERCİŞ:

Ağırkaya , Evbeyli, Köycük, Söğütlü, Kardoğan, Mağara, Çubuklu, Gözütok, Kekliksırtı Köyleri, Toklu Mezrası, Şeytanovası, Araçören, Mavikom Mezrası.

GEVAŞ:

Göründü Mahallesi.

GÜRPINAR:

Geziyurt Mahallesi.

BAHÇESARAY:

Altındere Mahallesi ve bağlı sokaklar.

ÖZALP:

Aşağı Balçıklı Köyü ve Yukarı Balçıklı Köyü.

TUŞBA:

Çolpan Mahallesi ve Çolpan Yazlıkları.