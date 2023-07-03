Dolar kurundaki artış akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor. Doların 26 lirayı aşması sonrası benzine çok kallavi zam geliyor. Motorin ve LPG için de zammın kapıda olduğu konuşuluyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 lirayı geçecek. Dolardaki artışın sürmesi durumunda yeni zamlar da kapıda.

Benzine 2 lir 11 kuruş zam

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 4 Temmuz 2023 Salı günü (bu gece yarısı) itibariyle benzine 2 liranın üzerinde zam geliyor. Benzin gece yarısı pompadan 2 lira 11 kuruş zamlı olarak akmaya başlayacak.

Motorin ve LPG'ye zam var mı?

Benzine zam gelirken motorinde ise bu gece yarısı herhangi bir zam görünmüyor. Motorine son olarak 20 Haziran’da 1 lira 65 kuruşluk zam gelmişti. Otogaz (LPG) fiyatları için de bugün herhangi bir zam görünmüyor.

İnternethaber