Van'ın Edremit ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

706 bin 445 seçmenin oy kullanacağı Van'da 2 bin 294 sandık kuruldu.

Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, yaptıkları son hazırlıkların ardından vatandaşlara oy kullandırma işlemine başladı.

Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesi'ndeki ilköğretim okuluna gelen vatandaşlar, oy kullanma kabinlerinde oylarını kullanıyor.

Köprüler Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilgin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılacak olan seçimlerin tüm ülke ve dünya adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bilgin, “İnşallah sıkıntısız bir seçim geçiririz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun inşallah.” dedi. AA