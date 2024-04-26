Tarım iş makinelerinden, zirai tohumlara, traktörlerden kamyonetlere, gübre, böcek ilacı ve gübre ekleme ürünlerinden, sağım makinelerine kadar tarım ve hayvancılıkla ilgilenen çiftçiler için her türlü ürünün yer aldığı fuarda, fiyatların ise piyasaya göre daha uygun olduğu belirtildi.

Ziyaretçilerin beğenisine sunulan tarım ve hayvancılık ürünlerini incelemeye gelen çiftçiler ise; fuar alanında satışları da yapılan tarım ürün ve ekipmanların, piyasaya göre daha uygun fiyata satıldığını söyledi.

Fuarda tarım ürünleri pazarlayan bayii sorumlusu Suat Cindioğlu, “Beklentimiz fuarın biraz daha yoğun olması. Piyasaya göre burada fiyatlar çok daha uygun. Özellikler de faizlerden kaynaklı çiftçiler pek yanaşamıyor yeni tarım ürünleri almaya. İki yıl önceye göre tarım aletleri satan esnafların da satışlarında büyük düşüş yaşandı, bu fuarda satışların yeterli miktarda kar elde edilmese dahi olması hem biz satıcılar hem de çiftçiler için iyi olacak diye düşünüyorum…” diye konuştu.

Fuar kapsamında getirilen ürünlerin ortalama yüzde 10 ya da 15’e varan indirimlerin uygulanarak satıldığını belirten Suat Cindioğlu, “Bu fuar çiftçilerimiz için de bir fırsat aslında; burada patates ekim makinesi, çapa makineleri, mazot tankerleri, römork çeşitleri, gübre dağıtım aletleri, traktör çeşitleri var. Çiftçilerimiz için tarım ve hayvancılık adına ihtiyaç duyulan her türlü ekipman ve ürünün yer aldığı bir alan oluşturuldu. Fiyatlar da aynı zamanda çok daha uygun. Ortalama yüzde 10 ya da 15’e varan indirimler de yapılabiliyor.” ifadelerine yer verdi.

Çiftçiler ile tarımsal ürün satıcıları arasında sıkı pazarlıkların da yapıldığı Van Doğu Anadolu Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ Van Expo Fuar alanında, 28 Nisan Pazar gününe kadar açık olacak.